Başkan Çetin: "50 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik"

Soner Çetin, 2014 yılında belediye başkanı seçilince ilk aylarda önüne yaklaşık 40 bin iş başvurusu geldi. Ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunun farkında olan ve buna belediye şartlarında cevap veremeyeceğini bilen Başkan Soner Çetin, hemen İstihdam Birimini kurarak başına Başkan Yardımcısı İsmail Özgen'i getirdi.

Başkan Yardımcısı İsmail Özgen'in başkanlığında, Hüseyin Özmen'in koordinatörlüğünde oluşan İstihdam Birimi kısa zamanda farkını ortaya koydu ve başvuruda bulunanları işe yerleştirmeye başladı. Çukurova Belediyesi İstihdam Biriminin başarısını görenler başvuru sayısını artırırken, portföyündeki çeşitliliğin farkına varan işverenler de bu konuda Çukurova Belediyesi ile işbirliği yapmaya başladı.

Yüksek tempoda çalışan Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi Soner Çetin'in ilk başkanlık döneminde yaklaşık 30 bin kişiye iş bularak büyük bir başarıya imza attı. 2019'da yeniden seçilen Soner Çetin'in ikinci döneminde de çalışmalarını yoğun olarak sürdüren İstihdam Birimi, özellikle Organize Sanayi Bölgesindeki büyük işletmelere otobüslerle eleman göndererek dikkat çekti.

İstihdam Biriminin Soner Çetin'in 8 buçuk yıllık başkanlık döneminde işe yerleştirdiği insan sayısı 50 bini buldu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstihdam Biriminin çalışmalarından çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2014 yılında koltuğa oturduğumda önümde 40 bin iş başvurusu buldum. Bu kadar insanı belediyede istihdam etmenin imkanı yoktu. Böylesi önemli bir soruna duyarsız da kalamazdık. Hemen İstihdam Birimini kurduk. Başkan Yardımcımız İsmail Özgen'e bağlı olarak çalışan bu birim büyük özveriyle görevini yapıyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar iş bulduğumuz insan sayısı 50 bini geçti. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bazen bir yerde hemşehrilerimizle karşılaşıyoruz ve ‘Başkanım teşekkür ediyorum, sizin sayenizde evime ekmek götürüyorum' diyorlar. Bundan büyük mutluluk olur mu? Ayrıca şimdi görüyorum ki bizim bu projemiz diğer belediyeler tarafından da örnek alınıyor ve istihdam birimi kuruluyor. Bu da bir başka mutluluk. Birimimizin elinde iki üniversite mezunundan hiçbir vasfı olmayanlara kadar geniş bir portföy var. Her işe uygun elemanımız bulunuyor. Buradan işverenlere de sesleniyorum. Personel ihtiyaçları olduğunda bize başvursunlar, hemen ihtiyaçlarını karşılarız. Çalışmak isteyenler de birimimize başvuru yapsınlar kısa zamanda kendilerine uygun bir iş buluruz.”