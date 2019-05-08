Başkan Çetin, ABD programını iptal etti

Başkan Çetin'in 18-20 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Teksas Eyaletinin Dallas kentinde uluslararası bir sempozyuma katılması planlanmıştı. İlgili müdürlüğün bu konudaki talebi Çukurova Belediye Meclisi'nin gündemine geldi. Gündem maddesi okunduktan sonra söz alan Başkan Soner Çetin, belediyede tasarruf tedbirleri uygulandığını belirterek, “Aslında gitmeyi çok istiyordum. Ancak tasarruf tedbirlerini kendime de uygulamam lazım. Biraz pahalıya maloluyor. Bu konuyu müdürlüğe iade edelim” dedi.

Bunun üzerine, Çukurova Belediye Meclisi, Başkan Soner Çetin'in isteği doğrultusunda yazıyı ilgili müdürlüğe iade etti.

Makam aracına son vermişti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2014 yılında seçildiğinde, ilk iş olarak, kendi makam aracından başlayarak, belediyede kiralık araç ve makam aracı uygulamasına son vermişti. Çetin, “Halkımızın bütçesini doğru kullanmak ve masrafları en aza indirgemek için geçen dönem yaptığımız örnek uygulamaları bu dönemde de devam ettirerek, halkımızın parasını en iyi şekilde kullanmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.