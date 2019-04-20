Başkan Çetin: “Adana'ya yakışır centilmence ve kardeşçe bir maç olmasını diliyorum”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Derbisi öncesi hem Adana Demirspor hem de Adanaspor'u ziyaret ederek, her iki takım oyuncularına başarılar diledi ve dostluk mesajı verdi.

Başkan Soner Çetin önce Adana Demirspor tesislerine giderek, Mavi Lacivertli futbolcularla sohbet etti. Tesislerde Başkan Çetin'i Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak karşıladı. Antrenman sahasına geçen Soner Çetin, futbolculara elleriyle baklava ikram etti.

Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Çetin, Teknik Direktör Ümit Özat ile sohbet ederek, başarılar diledi. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Başkan Çetin'i gezdirdiği tesislerde yaptığı yenilikleri de anlattı.

Çetin'e nostalji forması

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Osman Yereşen tesislerine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çetin burada Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün yurt dışında olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Doygun tarafından karşılandı.

Adanaspor antrenmanını ziyaret eden Başkan Soner Çetin, Teknik Direktör Eyüp Arın ve futbolcularla sohbet ederek başarılar diledi. Başkan Çetin, Adanasporlu futbolcularla bir süre sohbet ederek, “Adana'ya yakışır şekilde centilmence ve kardeşçe bir maç olmasını diliyorum. Her iki takım da Adana'nın önemli markaları. Gönül Adana'nın Süper Lig'de iki takımla temsil edilmesini istiyor” dedi.

Erkin Doygun ziyarette Başkan Soner Çetin'e Adanaspor'un nostalji formasını hediye etti.