Başkan Çetin: “Adana'yı bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal projeleri yeni dönemde de geliştirerek sürdüreceklerini belirterek, tüm kurum ve kuruluşların uyumlu çalışmasıyla, Adana'nın daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halkın beğeni ile karşıladığı projelerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

İlk dönemde uygulamaya koydukları projelerin geliştirilerek, önümüzdeki 5 yıllık dönemde de sürdürüleceğini kaydeden Başkan Soner Çetin, özellikle sosyal belediyecilik anlaşışının halkın hoşuna gittiğini ifade etti.

Başkan Çetin, Adana'da tüm kurum ve kuruluşların uyum içinde çalışmasıyla, kentin daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyleyerek, “Sizin de katkılarınızla Adana'yı bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Adana için hep birlikte

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da, Adana Sanayi Odası'nın siyaset üstü bir kurum olduğunun altını çizerek, “Yönetimimizde, tüm siyasi görüşlere mensup insanlar bulunuyor. Adana için sizlerle birlikte ve diğer tüm kurumlarla elimizden geleni yapacağız. Seçimler artık geride kaldı. Valilik, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar Adana için hep birlikte, en iyisini yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Soner Çetin'e yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.