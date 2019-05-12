Başkan Çetin: "Akıllı dokunuşlar yapıyoruz"

Başkan Çetin, Halk Günü'nde vatandaşlara söz vermeden önce yaptığı konuşmada, “Kaldığımız yerden devam ettiğimiz için burada oturmuş bir sistem var. Bu sistem üzerinde, akıllı dokunuşlar yapıyoruz. Verimliliği maksimum düzeye çıkarmak istiyoruz. Biliyoruz ki bu bir ekip işidir. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Elde edilen başarıda herkesin payı var” dedi.

Yeni dönemde herkesin göğsünü kabartacak işlere imza atacaklarını ifade eden Çetin, “Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Başarılı olmak zorundayız” ifadesini kullandı.

19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamaya hazırlandıklarını belirten Başkan Çetin, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Çukurova, Seyhan, Ceyhan ve İmamoğlu belediyeleri işbirliğiyle görkemli bir kutlama yapılacağını açıkladı. Çetin, “19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı mücadeleyi başlattığı tarihtir. Bu önemli günün 100. yılını kutlayacağız. Adana'daki kutlamalar vatandaşlarımızın da katılımı ile coşkulu olacaktır” şeklinde konuştu.