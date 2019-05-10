Başkan Çetin: “Başarıyı örgütümüzle yakaladık”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Mart yerel seçimlerindeki başarının örgütle uyumlu çalışma ile yakalandığını Yüreğir'de de aynı başarıya çok yaklaştıklarını ancak az bir oy farkıyla kaybettiklerini söyledi.

CHP Yüreğir İlçe Başkan Vekili Mehmet Alyar, ilçe yönetimi, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetimleri Başkan Soner Çetin'i ziyaret ederek yeni dönemde başarılar dilediler. Çukurova'yı kazandığı için Soner Çetin'i kutlayan Mehmet Alyar, “Çukurova hizmete doymuştu. İkinci dönemde daha önemli hizmet edeceğinize inanıyoruz. Gönül isterdi ki Yüreğir'i de kazanalım ama az bir oy farkıyla kaybettik” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, uyumlu bir seçim süreci yaşadıklarını ve elde edilen başarının örgütlerle uyumlu çalışma sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

Elde edilen başarının herkesin ortak başarısı olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Yüreğir'i de çok istiyorduk. Kamuran Karaca çok değerli bir arkadaşımız. Çok da başarılı bir seçim süreci geçirdi. Sonuca çok üzüldük. Ama bıkmadan usanmadan çalışacağız ve bir sonraki dönemde Yüreğir'i sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız” şeklinde konuştu.

Her 10 kişiden 6'sının oyunu almış bir belediye başkanı olarak sorumluluğunun daha da arttığını söyleyen Başkan Soner Çetin, kimseyi ayırmadan, toplumun her kesimine eşit ve adaletli hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Soner Çetin, 30 yıl sonra Zeydan Karalar ile Büyükşehir Belediyesini kazanmanın da kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.