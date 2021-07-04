Başkan Çetin: "Belediyelerden 6 ay kesinti yapılmasın"

Başkan Çetin, 6 ay kesinti yapılmaması durumunda belediyelerin nefes alacağını ve maaşlarını rahat şekilde ödeyecek duruma geleceğini ifade ederek, “Allah'a şükür biz akıllı yönetimle kaynakları doğru şekilde kullanarak 6 buçuk yılda 6'ncı toplu açılış ve temel atma töreni yaptık. Şimdi 7 yılı doldurmadan 7'nci toplu açılış ve temel atma törenine hazırlanıyoruz. Daha önce temelini attığımız projelerin açılışını yapacak, yeni projelerin temelini atacağız” dedi.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

"Bir yol haritası belirledik. Bizim rehberimiz halka vaatlerimizdir. Çukurova halkına söz verdik. Bunu da o dönemde hazırladığımız gazete ile duyurduk. Ne vaat etmişsek hepsini yerine getireceğiz. Bizlerin belediyecilik anlaşı bu. Her yıl bir toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirmişiz. Bu yıl da 7'nci toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 10'uncu yılda 10'uncu toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Pandemi süreci elbette olumsuz etkiledi ama biz çalışmalarımızla verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz.”