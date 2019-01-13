Başkan Çetin bez çanta dağıttı

Başkan Çetin, bez çanta dağıtımına katılarak halkla sohbet etti. Çetin; “Çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Plastiğin ve poşetin kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Çukurova Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.

Adana'da ilk Çevre Okulu'nun Çukurova'da kurulduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, tüm projelerde olduğu gibi çevre konusunda da ilkleri Adana'yla tanıştırdıklarını söyledi.

Atık yağ toplama konusunda Çukurova ilçesindeki oranın Türkiye'ye örnek olduğuna işaret eden Başkan Çetin, “Çevreci bir nesil yetişmesi için attığımız adımların yanı sıra, cam şişe kumbaraları, giysi toplama kutuları ve elektronik atık toplama kutularını ilçenin dört bir yanına yerleştirerek, atıkların geri dönüşüme kazandırmak için mücadele eden bir belediyeyiz. Ayrıca, ilçemizdeki tüm okullarda çevre eğitimleri verirken, diğer ilçelerdeki okullardan gelen eğitim taleplerini de geri çevirmedik ve Adana'da çevreci bilincin öne çıkmasında öncü olduk” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan bez çantalar, marketlerde ve pazar yerlerinde halka dağıtıldı. Başkan Çetin, bez çanta dağıttığı vatandaşları, çevre konusunda daha duyarlı olunmaya davet ederken, gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakılması gerektiğini söyledi.