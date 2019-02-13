Başkan Çetin: "Biz siyaset için değil hizmet için varız"

Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Biz siyaset için değil hizmet için varız” dedi.

100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerinde, yapımı tamamlanan Ali İhsan Gözübatık Parkı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından hizmete açıldı.

Açılış töreni mahalle sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşirken Başkan Çetin, 5 yıl boyunca siyasi görüş farklılığı gözetmeden hizmet verdiklerini, tüm kesimlerin oyuna talip olduğunu açıkladı.

100. Yıl Mahallesi'nde 22 park olduğunu belirten Çetin, “Bu parkların 10'u bizim dönemimizde halkın hizmetine sunuldu. Ayrıca, bizden önce yapılan 12 parktan 3'ünü de tamamen yeniledik. Bunun yanı sıra, 100. Yıl Mahallemize kreş ve emekli dinlenme evi yaptık. İkinci 5 yıllık dönemimizde bu eserlerin ikincilerini de yapacağız. Çocukların çok sevdiği su oyunları parkını da hizmete açacağız. Mahallemizde, kadın sohbet ve dayanışma evi de inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çetin, ASKİ ve doğalgaz kazıları ile inşaatlar nedeniyle, özellikle asfalt hizmetinin araya gittiğini söyleyerek, “Bunları yeniden yapmaya başladık. Çünkü, 37 kilometre yol kazıldı. 250 civarında sokağı asfaltladık. 30 kadar sokağı da, kazı çalışmaları ve inşaatlar bittikten sonra asfaltlayacağız” diye konuştu.

Yeni dönemde 100. Yıl Mahallesi'nde kongre merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Çetin, mahallenin kapalı semt pazarı sorununu da çözeceklerini belirtti. Çetin, belediyeye siyaseti sokmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz katılımcı ve çoğulcu belediyecilikten yanayız. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın önerilerini dikkate alarak hizmet veriyoruz. Hizmet götürürken de siyasi ayrım yapmıyoruz. Çünkü, ben herkesin başkanıyım. Belediye siyaset değil, hizmet yeridir. Hangi partiye mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Ben hangi görüşten olursa olsun, tüm Çukurovalıların desteğine talibim. Çukurova halkının ne kadar çok desteğini alırsam, devlet desteğinin alınması konusunda elim o kadar güçlü olur. Ayrıca katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışının Büyüşehir'e de hakim olmasını istiyoruz. Bana vereceğiniz desteği Zeydan Karalar için de bekliyorum.”

Başkan Soner Çetin konuşmasında, parkın yapımında katkıda bulunan Gözbatık ailesine teşekkür etti.

Açılışı yapılan parka ismi verilen Ali İhsan Gözübatık'ın kardeşi Çukurova Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık ise kardeşinin çocukları çok sevdiğini, bu nedenle adının bir parkta yaşaması konusunda duyarlılık gösteren Başkan Soner Çetin'e öneri götürdüklerini, bunun kabul görmesinden mutluluk duyduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Başkan Çetin, yeni açılan parkta, çocukları salıncakta salladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.