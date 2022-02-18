Başkan Çetin, cami cemaatine çorba ikram etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ramazanoğlu Camii'ne sabah namazı için gelen cemaate kendi elleriyle çorba ikram etti.

Önce Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Ramazanoğlu Camii'ne giden Başkan Soner Çetin, burada ikram çeşmesinden sıcak çorbaları cami cemaatine ikram etti. Namazdan çıkan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çetin, “Allah kabul etsin” dileğinde bulundu ve ikram çeşmesinin hizmetinden memnuniyetlerini sordu.

Başkan Çetin'e teşekkür eden vatandaşlar, “Sabah erkenden namaz için geliyoruz ve her sabah arkadaşlarımız size sıcak çorba ikram ediyor. Hepsinden Allah razı olsun” dediler.

Başkan Soner Çetin daha sonra ikram çeşmesinin vatandaşlara hizmet verdiği bir başka nokta olan Duygu Kafe Durağına giderek, burada işine, okuluna yetişmek isteyen vatandaşlara çorba ikram etti. Toplu taşıma sürücüleriyle de sohbet eden Başkan Soner, çevre esnafı da ziyaret edip, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Başkan Soner Çetin, “İkram çeşmemiz şu anda Ramazanoğlu Camisi ve Duygu Kafe Durağında her sabah erken saatte hizmet veriyor. Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlarımız ile sabah işlerine okullarına giden hemşehrilerimiz kahvaltı yapma fırsatı bulamayabiliyor. Onların içini ısıtmaya çalışıyoruz. Sabahın soğuğunda yaptığımız çorba ikramı ile yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki hemşehrilerimiz bu verdiğimiz hizmetten çok memnunlar. Sabah erken saatlerde emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.