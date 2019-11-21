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Başkan Çetin: "Çukurova'da her şey eksiksiz olmalı"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sabahın erken saatlerinde şantiyeleri ziyaret ederek, işçilere “kolay gelsin” dileğinde bulundu.

Çetin, "Çukurova'da her şey eksiksiz olmalıdır" dedi.


Sabah saat 07:00 civarında ilk olarak Temizlik İşleri Şantiyesine giden Başkan Soner Çetin, günün ilk çayını burada işçilerle birlikte içti. İşçileri dinleyen ve onlardan beklentilerini anlatan Çetin, ardından Yol İşleri Şantiyesinde işçilerle buluştu.


Başkan Soner Çetin, işçilerle sohbetinde, “Çukurova'da olağan belediyecilik hizmetleri eksiksiz olmalıdır. Temizlik, yol ve park bahçelerle ilgili çalışmalar titizlikle yapılmalıdır. Büyük emek harcadığınızı ve fedakarca görev yaptığınızı biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnsanlar evlerinde daha uykudayken siz bu saatlerde işe başlıyor ve Çukurova'nın daha güzel, daha yaşanır bir ilçe olması için çaba harcıyorsunuz. Sizlerden biraz daha fedakarlık bekliyorum. Çukurova'da her şey eksiksiz olmalıdır. Bize güvenen ve tekrar göreve getiren vatandaşlarımız bizden bunu bekliyor. Sizlerin de bu anlayışla görevini yapacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


İşçisine en iyi ücreti Çukurova Belediyesinin verdiğini söyleyen Başkan Çetin, “Sizlerin daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorum. Bunun için de tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Yeni dönem işçilerimiz açısından da daha iyi olacaktır” dedi.


Başkan Soner Çetin, sohbetin ardından işçilere “kolay gelsin” dileğinde bulundu ve şantiyeden ayrıldı.

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