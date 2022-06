Başkan Çetin: "Çukurova'yı düze çıkardık"

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Soner Çetin, “Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Dünyanın en demokratik seçim sistemiyle muhtar oldunuz. Muhtarların da yerel yöneticilerin de siyasetle işi olmamalı. Siyaset yapacak olanlar partide görev alsın, milletvekili olsun. Belediye başkanı ve muhtarlar siyasetle ilgilenmemeli. Bizim görevimiz tüm yurttaşları kucaklamaktır. Herkesin siyasi görüşü olabilir. Seçim zamanı gider oy kullanır ama herkese eşit ve adil hizmet götürmeli” dedi.

Çukurova ilçesindeki muhtarlarla belediyenin uyumlu çalışmasının başarıyı getirdiğini belirten Başkan Çetin, bu uyumlu çalışma ile Çukurova'nın daha yeşil, nefes alınabilir ve yaşanabilir bir ilçe haline geldiğini anlattı. Başkan Soner Çetin, her yerde Çukurova Belediyesi ile muhtarların uyumlu çalışmasının konuşulduğunu söyledi.

6 yıl boyunca büyük bir emek sarfederek Adana'nın önünü açtıklarını ve 1995'ten beri süren imar sorunu çözdüklerini anlatan Başkan Çetin, “16 bin hak sahibine tapularını dağıttık. Hayalimizdeki şehri, 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir kenti kuracağız. Neye gıptayla baktıysak bu alanda onu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, belediyenin mali tablosu ile ilgili bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“8 yıldır belediyeyi yönetiyoruz. Belediyenin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak makul ve mantıklı projeleri hayata geçirerek mali tabloyu düzelttik. Belediyeyi tamamen düze çıkardık. Bugün gururla söylüyorum belediyenin borcu sıfıra yakın hale geldi. Şirketi ayrı tutuyorum. Çünkü şirketin bazı kamu borçları var. Bunun sözünü vermiştim size. Belediyenin borcunu sıfırlayacağız demiştim. Henüz sıfırlanmadı ama çok azalttık. 8 yıldır çok çalıştık. Gece gündüz gayret sarfediyoruz. Bugün başımız dik alnımız açık şekilde karşınızdayız. Her yıl bir toplu açılış ve temel atma töreni yaptık. Hizmetten hiçbir zaman kısmadık, sosyal belediyecilikten taviz vermedik. Bugün Çukurova belediye başkanı halen çoğunlukla kendi aracını kullanan, yakıtını kendi alan bir belediye başkanıdır. Bunu bir anlayışı göstermek için söylüyorum. Makam odama 8 yıldır çöp almadım. Bir mesaj vermek istiyorum. Burada yetimin hakkı var. Kaçağı göçeği önleyerek gelirlerimizi artırdık. Giderleri de kısıyoruz.”

Giderlerin çok arttığını geçen yıl 7 lira olan mazotun 30 lira sınırına dayandığını hatırlatan Başkan Çetin, “Her şey böyle. Giderler çok arttı. Vatandaşların durumu da hiç iyi değil. Sosyal devlet anlayışı içinde her ay 5 bin aileye gıda yardımında bulunuyoruz. İşsizlik almış başını gidiyor. Her gün onlarca iş başvurusu yapılıyor. Buna da duyarsız kalmadık. İstihdam Birimi oluşturduk ve 47 bin kişiye iş bulduk. Bu uygulama birçok belediyeye ilham kaynağı oldu. Yol, park, temizlik hizmetleri asli görevlerimiz. Bunları tabi ki eksiksiz yerine getireceğiz. Ama bunlarla görevimiz bitmiyor. Muhtarlarımızın bana ulaşmasına gerek yok. Her zaman söylüyorum; muhtarlarımızın hizmetle ilgili taleplerini bürokratlarımız benim talimatım olarak kabul edecekler. Sizlerle bizim uyumlu çalışmalarımız sayesinde başarılı oluyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından muhtarların istek talep ve önerilerini dinledi. Pandemi döneminde uzun süre bu tür toplantılar yapamadıklarını belirten Çetin, artık daha sık bir araya geleceklerini kaydetti.