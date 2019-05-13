Başkan Çetin: "Emekli Dinlenme Evleri Türkiye'ye örnek oldu"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yılda 13 emekli dinlenme evi açtıklarını belirterek, bu projenin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Emekliler Derneği ile 5 yıl boyunca uyum içinde çalıştıklarını, bu uyumun önümüzdeki 5 yıl boyunca da devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Başkan Çetin, “Belediye olarak emeklilerimizin her zaman yanındayız. Bir belediye yönetimi doğumundan ölümüne dek vatandaşın yanında olmak zorunda. Belediye; yeni doğanı, çocuğu, kadını, genci, yaşlıyı, emekliyi düşünmek zorunda. Çukurova Belediyesi olarak bu kesimlere pozitif ayrım yapıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

5 yıl içinde 13 emekli dinlenme evi açtıklarını ve bu projenin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Şimdi duyuyorum ki vatandaşlar bulundukları bölgelerde belediyelerden emekli dinlenme evi yapılmasını istiyor. İhtiyaç halinde emekli dinlenme evlerinin sayısını artıracağız. Ayrıca önceki dönemde sizlerle birlikte uyum içinde çalışarak eğitim çalışmaları ve sağlık taramaları gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu uyum yeni dönemde de devam edecektir” şeklinde konuştu.