Başkan Çetin: "En ucuz asfaltı biz alıyoruz"

İddia ediyorum Türkiye'de en uygun fiyatla asfaltı biz alıyoruz. yağışlar başlamadan acil bölgelerden başlayarak asfalt dökmeye başladık” dedi.

Başkan Çetin, halk günü toplantısında, belediye ekiplerinin asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, kısa zamanda bu konuyu Çukurova'da sorun olmaktan çıkaracaklarını söyledi. Çetin, “Nerede, hangi sokakta yol sorunu var biliyoruz. Dövizdeki yükseliş nedeniyle bir süredir fiyatlar arttığı için bitüm üretimi ülkemizde durmuştu. Şimdi yeniden üretim başladı biz de asfalt almaya başladık. Ekiplerimiz Huzurevleri, Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu konuda sorun kalmayacak” diye konuştu.

Türkiye'de en uygun fiyatla asfaltı Çukurova Belediyesi'nin aldığını söyleyen Başkan Çetin, “Belediyenin parasını harcarken titiz davranıyoruz. Her konuda olduğu gibi asfalt alırken de kılı kırk yarıyoruz ve en uygun fiyatı buluyoruz. Yağmurlar başlamadan sorunu çözeceğiz. Acil olan bölgelerden asfalt dökmeye başladık” şeklinde konuştu.

"Gençlerimize güveniyorum"

Zaman zaman okullarda gençlerle buluşup söyleşi yaptığını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Büyük Önder Atatürk ülkeyi gençlere emanet etti. Ben de gençlerimize güveniyorum. Çok güzel bir gençlik yetişiyor. Onlardan çok umutluyum. Herkesin bir siyasi görüşü olabilir. Ancak onlara hangi görüşten olursa olsun Atatürk ilkelerinden ayrılmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, konuşmasında bir tıp merkeziyle yaptıkları protokole de değindiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Her işin başı sağlık. Zaman zaman sağlık kuruluşları ile protokol imzalıyoruz. Personelimizin de sağlığına önem veriyoruz. Bunun yanında emekli dinlenme, kadın sohbet ve dayanışma evlerinde çocuklarımız için kreşlerle sağlık taraması yapıyoruz. Çukurova halkının da sağlığını düşünüyoruz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli.”

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları cevapladı, sorunları dinleyerek çözüm üretilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.