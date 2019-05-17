Başkan Çetin: "Esnafla gönül birliğimiz var"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ve yönetim kurulu üyeleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileğinde bulundu, yeni dönemde başarılar diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çukurova'da ortaya çıkan sonucun beklendiğini ve Soner Çetin'in başarısının sürpriz olmadığını belirten Sözütek, “Başarılı bir dönem geçirdiniz. Yeni dönemde daha başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yerel seçimlerde esnafın çok değerli katkılarını gördüğünü belirterek, “31 Martta yüzde 60'a yakın oy oranı aldık. Bu başarıyla, Türkiye'de oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldum. Bu başarıyı hep birlikte yakaladık. Çukurova'daki seçimden çok Büyükşehir Belediyesi'ni 30 yıl sonra kazanmamız çok büyük önem taşıyor. Artık Büyükşehir Belediyesinde aynı belediyecilik anlayışına sahip bir kardeşimiz oturuyor. Birlikte, önemli hizmetlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, esnafla gönül bağı içinde olduklarını kaydederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.