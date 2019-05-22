Başkan Çetin: "Genel iktidarın yolu yerelden geçiyor"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye başkanının görevini herkese eşit ve adil hizmet götürmek olduğunu belirterek, “Nihai hedefimiz CHP'nin iktidar olmasını sağlamaksa bunun için çok çalışmalı ve güzel hizmetler yapmalıyız. Genel iktidara giden yol yerel iktidardan geçiyor” dedi.

Başkan Çetin, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nevin Gaye Erbatur ve yöneticilerini makamında kabul etti.

Erbatur, Başkan Çetin'in 5 yıl boyunca Çukurova'da güzel işlere imza attığını belirterek, yeni dönemde daha başarılı olacağına inandığını belirtti.

Özellikle kadınlarla ilgili çalışmalar yapılması dileğinde bulunan Erbatur, “Birlikte çeşitli çalışmalar yaptık. Bundan sonra da aynı işbirliğini diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, “31 Martta genel anlamda güzel sonuçlar elde etti. Çukurova'da oy oranımız yüzde 60'a yaklaştı. Ama özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmamız bizi çok mutlu etti. Bu sonuçlar Türkiye'nin geleceğine yönelik umutlarımızı tazeledi” dedi.

İstanbul'da bir hukuksuzluk yaşandığını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Ancak 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu yeniden kazanacaktır. Buna inanıyorum. Yerel iktidar çok önemli. Çünkü genel iktidara giden yol yerel iktidardan geçiyor. Nihai hedefimiz CHP'nin iktidar olmasıdır. Bunun için çok çalışmalı, iyi hizmet vermeliyiz. Halkın tamamını kucaklayarak herkese eşit ve adaletli hizmet götürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, Türkiye'de örnek alınan projelere imza attıklarını kaydederek, yeni dönemde sıfır sorunlu bir Çukurova hedeflediklerini açıkladı. Başkan Çetin, yeni dönemde ortak projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.