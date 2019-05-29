Başkan Çetin, iftarda muhtarlarla buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'daki mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Soner Çetin, “Muhtarlar bizim yol arkadaşlarımız. Hizmet yolunda belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasında en güçlü bağ muhtarlarımızdır. 5 yıl boyunca muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık. Yeni dönemde de bu uyum devam edecek ve Çukurovalılara en iyi hizmeti hep beraber götüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, muhtarlar arasında her türlü siyasi görüşe sahip insanlar olduğunu ancak kendilerinin hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet götürmeyi temel anlayış haline getirdiğini kaydederek, “5 yıl boyunca belediyeye siyaseti sokmayacağımı söyledim ve bu sözümü tuttum. Her vatandaşımıza siyasi görüşüne bakmadan eşit ve adaletli hizmet götürdük. Türkiye'ye örnek olan projelere imza attık. Yaptığımız hizmetlerde en büyük yardımcımız muhtarlarımız oldu” dedi.

Yeni dönemde “Sıfır sorunlu Çukurova” hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için en büyük desteği muhtarlardan beklediğini belirten Başkan Soner Çetin, “Adana'nın en güzel ilçesi Çukurova'yı Türkiye'nin yıldızı yapacağız” ifadesini kullandı.