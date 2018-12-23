Başkan Çetin: " İkinci dönemimiz ustalık dönemi olacak"

Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, "Biz de Çukurova sevdamızı terk etmedik. Gece gündüz demeden çalışmaya, sizin derdinizi dert etmeye; sevincinize,kederinize ortak olmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğim. İkinci dönemimiz ustalık dönemi olacak” dedi.

Çetin, Halk Gününde, yeniden aday gösterilmesiyle ilgili olarak Çukurovalılardan aldığı tebrik mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetin, “Bizler gece demeden, gündüz demeden sizlerle el ele, omuz omuza bugünlere geldik. 5 yıl önce yüzde 44 tarihi bir oy yüzdesiyle Çukurova ilçesini aldık. Sizlerin çok değerli katkılarıyla, bize gönül vermiş yol arkadaşlarımızla, partililerimiz, örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte bu oranı daha da yükselteceğiz. Biliyorsunuz biz hiçbir zaman ayrım yapmadık, hiçbir zaman belediyeye siyaseti sokmadık. Siyaset yapmak benim işim değil; benim görevim hizmet etmek. Elbette gönül verdiğim partimin bayrağı Türkiye'de dalgalansın isterim. Ancak belediye başkanlığı yaparken partizan tutumlarla partime hizmet edemem ben. Partime yapacağım en büyük katkı, herkesi kucaklamaktır. Biz de bunu yaptık. Bu böyle devam edecek. Göreceksiniz; her kesimin oyunu alarak tarihin en yüksek oyuyla, yüzde 70 oy oranı ile Çukurova ilçesini alacağız. 5 yıl daha siz değerli Çukurova halkıyla birlikte olacağız. Terk etmedi sevdan beni. Çukurova sevdamız bizi terk etmedi. Biz de Çukurova sevdamızı terk etmedik” diye konuştu.

"Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğim"

Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hesap verebilir sosyal belediyecilik anlayışı ile yola devam edeceklerini vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, “Bugün nasılsa yine aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Halk Günleri hiç bitmeyecek. Sabah halk toplantılarımızda sizlerle kucaklaşacak, haftanın bir günü sosyal medya üzerinden sizlerle buluşacağız. Bütün bu yaptıklarımız Türkiye'de örnek alınıyor. Belediyecilik denilince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Çukurova Belediyesi ve onun başkanıdır. Bu bir ekip işidir. Bu sebeple 6 kere “En Başarılı Belediye Başkanı” seçildik. Adaylığımızın açıklandığının ertesi günü yaptığımız toplantıyla belediye personelimizle yeni dönemin startını verdik. İkinci dönemimiz ustalık dönemi olacak. Çok daha keyifle, çok daha rahat bir şekilde tüm ekibimizle birlikte yine gaza basacağız ve 5 sene boyunca Çukurovamızı hizmete boğmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya, sizin derdinizi dert etmeye, sevincinize, kederinize ortak olmaya , kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğim” diye konuştu.