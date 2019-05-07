Başkan Çetin, ilk iftarını Belediyeevleri'nde açtı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ramazan ayının ilk iftarını Belediyeevleri Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle birlikte açtı.

Çukurova Belediyesi tarafından Belediyeevleri Mahallesi Semt Pazarında kurulan iftar sofranda yerini alan Başkan Soner Çetin, ilk iftarı mahalle sakinleriyle birlikte dualar eşliğinde açtı.

İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden ve Ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulunan Başkan Soner Çetin, “Ramazan ayı Adana'mıza, ülkemize ve insanlık alemine bereket, huzur ve barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programının vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Çukurova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün Çukurova'nın farklı bir mahallesinde iftar sofrası kuracak.