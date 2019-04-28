Başkan Çetin işçilere teşekkür etti fedakarlık istedi

Yeni dönemde sıfır sorunlu bir Çukurova hedeflediklerini belirten Başkan Soner Çetin, işçilerden yeni dönemde biraz daha özverili çalışmalarını istedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde park bahçeler, temizlik ve yol müdürlüğü işçileriyle toplantı yapan Başkan Çetin önce işçilerle öğle yemeği yedi. Ardından işçilere hitap eden Başkan Soner Çetin, “Şimdiye kadar, özveriyle görevinizi yaptığınızı biliyorum. Ama biz, sıfır sorunlu bir Çukurova hedefiyle yola çıktık. Yeni dönemde, biraz daha özveri bekliyorum” dedi.

Başkan Çetin, geçen dönemde 6 kez en başarılı belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, bunda işçilerin görevini en iyi şekilde yapmasının büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Park bahçeler, temizlik ve yol gibi olağan belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yapılması gerektiğini anlatan Başkan Çetin, “Aksi halde hayata geçirdiğiniz diğer projelerin önemi kalmıyor. Çünkü temizlik yeterince yapılmazsa, insanlar aracıyla giderken çukura düşürse, park ve bahçelerin bakımı yeterince yapılmazsa vatandaş diğer yaptığınız işlere bakmıyor. Bundan dolayı bu hizmetleri eksiksiz yerine getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin şöyle devam etti:

“5 yıldır yaptığınız fedakarca çalışmanın farkındayım. Bu dönem sıfır sorunlu bir Çukurova hedefliyoruz. Bu nedenle sizlerden biraz daha fedakarlık bekliyorum. Biz de işçimize bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. En yüksek asgari ücreti işçisine ödeyen belediye biziz. Biliyorum ki, işçi kardeşlerim için ne yapsam azdır.”

Bundan sonra, daha fazla sahada olacağını ve sık sık işçilerle bir araya geleceğini belirten Başkan Çetin, “Bu bir ekip işidir. İnşallah önümüzdeki 5 yılı daha başarılı şekilde tamamlayacağız. Siz çalışın sizin kefiliniz ve referansınız benim. Ne sıkıntınız olursa ben yanınızda olacağım. Saha ekiplerini daha da güçlendireceğiz ve işinizi en iyi şekilde yapmanız için tüm koşulları oluşturacağız” dedi.