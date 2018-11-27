Başkan Çetin: “Kadın dostu belediyeyiz”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kadın Koalisyonu'nu ağırladı.

Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çukurova Şubesi, Ev Kadınları Dayanışma Derneği (EVKAD), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), SEKAD, Türk Kadın Birliği kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Kadın Koalisyonu, Adana'da hizmet veren belediyeleri gözetledi. Koalisyon, gözetim sonunda belediyelerin kadınlara verdiği hizmetler ve yapılacak projelerle ilgili yürüttüğü izleme çalışmasının raporunu açıkladı. ‘Belediyeleri Kadınlarla Sınamak' adlı raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, birimlerde uygulanabilir kadınlara yönelik projelerin hayata geçmesi gibi hizmetleri izleyen Kadın Koalisyonu, belediyelerin kadınlara yönelik çalışmalarını izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kadın Koalisyonu adına konuşan Sema Turan Yapıcı, “Başkanımız Soner Çetin'e, kadınlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Yaptığı hizmetler ve düzenlediği etkinliklerle, kadınlara tanıdığı pozitif ayrımcılık nedeniyle teşekkür ederiz” diye konuştu.

Belediye hizmetlerinde, kadınlar için önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Soner Çetin, “Belediyeler doğumundan ölüme kadar bütün hemşehrilerimiz, başta kadın, çocuk, genç, emekliler, kısaca toplumun her kesimini düşünmek ve buna uygun projeler geliştirmek zorunda. 4.5 yılda çok güzel projelere imza attık. Sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Özellikle kadın sohbet ve dayanışma evlerimiz, emekli dinlenme evleri, çalışan kadınların en büyük sorunlarından biri olan semt kreşlerimizi hayata geçirdik. Atatürk Kadın Yaşam Köyü projesini hayata geçirdik. Kadınlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.