Başkan Çetin, “Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi”ni imzaladı

Taahhütnameyi, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ile imza altına alan Başkan Çetin, “KADER üyesi tek erkek belediye başkanıyım” dedi.

KADER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. KADER'in çalışmaları hakkında bilgi veren Nuray Karaoğlu, “Siyasi parti ayrımı gözetmeden kadın adaylara destek veriyoruz. Son yerel seçimde çabalarımız sonucu kadın muhtar adayları ikiye katlanarak 600 civarından bin 152'ye çıktı” dedi.

Çukurova Belediyesi'nde Azime Kocacık'ın başkan yardımcısı olmasını memnuniyetle karşılayan Nuray Karaoğlu, “Kadınlara yaklaşımınız ve desteğiniz bizim için çok önemli. Kadınların hak ettiği yere gelmesi konusunda çok duyarlı bir başkansınız. Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden mutluluk duyuyoruz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlıyorsunuz” dedi.

Başkan Soner Çetin de kadınlara yönelik projeleri olan Mola Evi, Kadın Ürünleri Pazarı, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri ile Atatürk Yaşam Köyü hakkında bilgiler verdi. Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için 7 semt kreşi açtıklarını, 8'incisinin de hazırlıklarının başlandığını belirten Başkan Soner Çetin, kadın kooperatifi kurulması çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı.

Ziyarette Başkan Soner Çetin ve Nuray Karaoğlu, “Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi”ni imzaladı. Nuray Karaoğlu bu taahhütnameyi seçim öncesi adaylara imzalattıklarını belirtirken, Başkan Çetin, “Önemli olan seçilmeden önce değil, seçildikten sonra imzalamaktır” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, KADER üyesi tek erkek belediye başkanının kendisi olduğunu da sözlerine ekledi.