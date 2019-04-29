Başkan Çetin: “Kadınlarımıza destek olacağız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye'nin ekonomik bir krizden geçtiğini belirterek, “Bunu hep birlikte dayanışma ile aşacağız. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin değer bulması için elimizden geleni yapacağız. Kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çukurova Belediyesi tarafından 3'üncüsü kurulan Kadın Ürünleri Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarında açıldı.

Mahalle sakinleri ve meclis üyelerinin katılımı ile yapılan açılış töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, hiç ara vermeden hizmetlere devam ettiklerini söyleyerek, “5 yıldır uygulamaya koyduğumuz örnek alınan projelerimize devam ediyoruz. Bu projelerden biri de Kadın Ürünleri Pazarı. Bu pazarlardan 3'üncüsünü buraya açıyoruz. Bu pazarların sayısını artıracağız. Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, tüm Çukurova'yı hatta Adana'yı bu pazara beklediğini ifade ederek, “Kısa zamanda 100. Yıl ve Belediyeevleri mahallelerine de kapalı semt pazarı kuracağız ve buralarda da Kadın Ürünleri Pazarı açacağız. Nerede kapalı semt pazarı varsa ve istek olursa oraya Kadın Ürünleri Pazarı kurulacak. Biz kadınlarımız üretsin ve ekonomiye katkı sağlasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, konuşmasının ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Çetin pazarı gezerek esnafla sohbet etti ve hayırlı işler diledi.