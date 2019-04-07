Başkan Çetin: "Kaybedecek zamanımız yok"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mazbatayı aldıktan sonra makamda “hayırlı olsun” dileği için ziyaretçi kabul etmeyeceğini belirterek, "Kutlamaları tek bir gün belediye fuayesinde kabul edeceğim. Sonra hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü kaybedecek zamanımız yok. Kimse çiçek de göndermesin hayır kurumlarına bağış yapsın" dedi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'ndeki Halk Günü'nde önce seçim değerlendirmesinde bulunan Başkan Soner Çetin, sonuçların bekledikleri gibi olduğunu söyledi. Yüreğir'in sonucu konusunda yanıldığını kaydeden Başkan Çetin, “Kamuran Karaca olağanüstü bir performans gösterdi. Seçimi çok az bir farkla kaybettik. Ceyhan ve İmamoğlu'ndaki sonuç bizi çok mutlu etti” dedi.

Soner Çetin, seçim sürecinde hiçbir zaman üslubu bozmadıklarını ve herkesi kucakladıklarını belirterek, “Her zaman belediye başkanının herkesi kucaklaması gerektiğini dile getirdik. 104 gün boyunca gençler ve kadınlarla birlikte gece gündüz çalıştık. Neredeyse yarım saatte bir toplantı yaptık. Çukurova'da sonucu biliyorduk ama Büyükşehir Belediyesi'ni almak zorundaydık. Çünkü Büyükşehirde aynı anlayışa sahip Zeydan Karalar'ın gelmesini istiyorduk. Bunu da başardık. Zeydan Karalar'ı da kutluyorum. Birlikte uyum içinde çalışacağız ve büyük projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye örnek olduk"

Adana'nın bu seçimde iki konuda Türkiye'ye örnek olduğunu bildiren Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Önce parti içinde bir adaylık yarışı yaşandı. Büyükşehir adayımız Zeydan Karalar oldu. Bize düşen kendisine destek olmaktı. Bunu yaptık. Hiç zikzak yapmadık. Ben 2009 seçimleri öncesi aday gösterilip sonra adaylıktan çekildikten sonra da partime küsmedim. Şimdi de Zeydan Karalar Büyükşehir adayı olarak açıklandığında ilk kutlayan ben oldum. Zeydan Karalar büyükşehir başkanı olsun diye bu kadar çalıştık. Ayrıca ben Türkiye'de oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldum. Bu sizlerin sayesinde oldu. İkincisi; Çukurova Millet İttifakı'nın uyumlu çalışmasıyla Türkiye'ye örnek oldu. Birçok yerdeki seçim başarısının nedeni ittifaktaki uyumdur. Bunu da ilk biz başardık.”

İttifak dışında kalan partilere mensup vatandaşlara da kendisine destek verdikleri için teşekkür eden Başkan Çetin, “Bu seçimde aklıselim galip gelmiştir. Çünkü seçim sürecinde beka konusunu gündeme getirdiler. Oysa Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Atatürk ve silah arkadaşları 1923'te bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Bu konuda insanlar bize inandı” dedi.

"Çiçek göndermeyin bağış yapın"

Başkan Çetin, mazbatayı aldıktan sonra belediye fuayesinde hayırlı olsun dileklerini toplu olarak kabul edeceğini belirterek, makamda yapılacak ziyaretlerle kaybedecek zamanlarının olmadığını vurguladı. Vatandaşlardan çiçek de kabul etmeyeceğini kaydeden Çetin, “Bunun yerine hayır kurumlarına bağış yapılsın” önerisinde bulundu.

Mazbatayı aldıktan sonra vaatleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini söyleyen Başkan Çetin, tüm vaatleri yerine getireceklerini tekrarladı.

Başkan Çetin, Halk Günü uygulamasının yeni dönemde de devam edeceğini belirterek, yasal her konuda vatandaşın yanında olduğunu ancak kendisine yasal olmayan taleplerle gelinmemesini istedi.

Başkan Çetin konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinledi, sorunlarla ilgili anında çözüm üretilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.