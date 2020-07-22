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Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kendisine ulaşan özel bir üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi Kenan Alandeşen’in tanışma isteğini geri çevirmedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kendisine ulaşan özel bir üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi Kenan Alandeşen'in tanışma isteğini geri çevirmedi.


Üniversite öğrencisi Kenan Alandeşen, telefonla ulaştığı Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'e tanışmak istediğini söyledi. Başkan Çetin, üniversiteli genci makamına davet ederek görüştü. 20 yaşına kadar yapmak istedikleri şeyleri listelediğini söyleyen üniversite öğrencisi listesindeki ilk maddenin Soner Çetin ile tanışmak olduğunu belirtti.


Başkan Soner Çetin, görüşmede kapılarının her zaman herkese açık olduğunu ifade ederek, “Sizin gibi pırıl pırıl gençlerle tanışmak ülkemizin geleceği adına umudumuzu artırıyor. Sana eğitim ve sonrasında iş hayatında başarılar diliyorum” dedi.


Ziyarette Kenan Alandeşen, Başkan Soner Çetin'e kitap hediye ederken, Başkan Soner Çetin de genç konuğuna bir hediye sundu.

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