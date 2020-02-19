Başkan Çetin: “Muhtarlarımızı vatandaşa mahcup etmeyeceğiz”

Sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Hiç merak etmeyin Çukurova'da sorun bırakmayacağız” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlar ile kahvaltıda bir araya gelerek, belediyeye bağlı tüm mahallelerdeki sorunlarını bildiklerini belirterek, bu sorunları zaman içinde çözeceklerini ifade etti.

Başkan Soner Çetin, “Kısa zaman önce Adana olarak bir afet atlattık. Çok şükür Çukurova'da önemli bir sorun yaşanmadı. Bunda ilçemizin altyapısının iyi olmasının ve konumunun da etkisi var. Ancak biz de gerekli önlemleri almıştık. Hatırlarsanız 2015 yılında bu kadar olmasa da yoğun bir yağış yaşanmıştı. O zaman 7 ayrı bölgede su baskınları olmuştu. O zaman ASKİ ile birlikte bir proje hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu nedenle aynı yerlerde bir mağduriyet yaşanmadı” dedi.

Adana afet bölgesi ilan edilmeliydi

Başkan Soner Çetin, Adana'da tüm belediyelerin bu afetten işbirliği içinde yüzünün akıyla çıktığını belirterek, başta valilik olmak üzere tüm belediyeler ve kurumlar olarak koordinasyon içinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Çukurova'da sadece Karslılar Mahallesinde bir evin aşırı yağışlardan dolayı yıkılma tehlikesi geçirdiğini ve erken davranıp evi önce tahliye ettiklerini, sonra da yıkımını gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, “O yarayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle saracağız ve evi yıkılan vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, aşırı yağışlardan özellikle çiftçilerin büyük zarar gördüğünü kaydederek, “Adana afet bölgesi ilan edilmeliydi. Narenciye bahçelerinde üreticinin kayıklarla limon topladığını gözlerimle gördüm. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Adana'da çiftçilerin durumu kötü olduğunda herkesin işi kötü olur” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'a teşekkür

Afet sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hemen Adana'ya gelip belediyelere yardımcı olduğu için teşekkür eden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Afet özellikle yolları olumsuz etkiledi. Artık havalar düzeliyor. Yol çalışmalarına başlayacağız. Biliyoruz en çok şikayet yol konusunda geliyor. Ancak soğuk ve yağışlı havalarda yol çalışması yapılamıyor. Ancak geçici önlemler alabiliyoruz. Bundan sonra asfalt kaplama yapmaya başlayacağız. Hiç merak etmeyin Çukurova'da bozuk yol bırakmayacağız. Muhtarlarımız bu konuda rahat olsunlar. Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız, onların başımızın üzerinde yeri var.”

Eğitimde Fin modeli

Başkan Soner Çetin, geliştirdikleri projelerle Türkiye'de birçok alanda ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, eğitimde de Fin Modeline geçileceğini açıkladı. Finlandiya'nın eğitim alanında dünyanın en iyisi olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Şu anda 7 kreşimiz var. 8'inci kreşimizin yapımı Huzurevleri Mahallesi'nde başladı. Ardından Mahfesığmaz Mahallesine kreş yapacağız. Bu kreşimizde Fin eğitim modelini uygulayacağız. Sonra tüm kreşlerimizde bu sisteme geçeceğiz” dedi.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından muhtarlara söz verdi ve onların sorun, şikayet ve önerilerini dinledi. Toplantının sonunda pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.