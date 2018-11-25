Başkan Çetin öğretmenlerle buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Öğretmenler Günü'nde, öğretmenler ile buluştu.

Çukurova Belediyesi, Eğitim Sen, Eğitim İş ve DİSK Emekli Sen'in emekli öğretmenlerle çalışan öğretmenleri bir araya getirdiği Öğretmenler Günü buluşmasına, Başkan Çetin'in İlkokul Öğretmeni Serpil Kükrer, Adana Anadolu Lisesi'nin efsane müdürü Mustafa Sofu ve Coğrafya Öğretmeni Erdal Özcan da katıldı.

Sürpriz karşısında çok mutlu olan Çetin, kahvaltıya katılan tüm öğretmenleri temsilen öğretmenlerinin ellerini öpüp günlerini kutladı. Çetin, buluşmada tüm öğretmenlere Yılmaz Özdil'in “Mustafa Kemal” kitabını hediye etti.

Başkan Çetin, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıkılmış bir imparatorluğun ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken yeni yetişecek nesli de siz değerli öğretmenlerimize emanet etmiş. O dönemde öğretmenlere verilen değeri benden çok çok iyi biliyorsunuz. Biz istiyoruz ki günümüzde de o eli öpülesi öğretmenlerimiz hakettikleri yerde olsunlar. Öğretmenlerin aldığı ücretle, asgari standartlarda geçimini sürdürebilmesi için gereken rakam arasında epey bir fark olduğunu çok üzülerek izliyoruz. Sizlerin hiçbir şekilde hakkı ödenmez” dedi.

Buluşmada öğretmenlerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çetin, “Bugün ben çok mutluyum. Öğretmenlerimiz, bizler tarafından hep örnek alındılar. Bize doğruları, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmayı öğrettiler. Her 24 Kasım'da sembolik olarak ilk önce İnkilap İlkokulu'nda beni yetiştirip mezun eden ve Anadolu Lisesi'ne girmemde büyük pay sahibi olan sevgili öğretmenim Serpil Kükrer'in elini öpmeye giderdim. Aynı şekilde çok değerli büyüğümüz Anadolu Lisesi'nin efsane müdürü Mustafa Sofu hocamın da elini öpmeye evlerine giderdim. Bugün sizlerle bir arada olmaya ve gününüzü kutlamak için buraya geldiğimde gördüm ki her iki öğretmenim; ayrıca Coğrafya ve Halk Oyunları Öğretmenim Erdal Özcan da burada. Çok mutlu oldum. Bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Tüm eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Buluşma sonunda DİSK Emekli Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Bunsuz; Eğitim Sen, Eğitim İş, Emekli Öğretmenler ve Emekli Sen adına Başkan Soner Çetin'e üzerinde fotoğrafının olduğu bir kupa bardak armağan ettiler.