Başkan Çetin: "Planda yeşil alan görülen neresi varsa, park yapacağız"

Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak ilçede bulunan parklarda, bakım, çim biçme, budama ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. Bu arada Başkan Soner Çetin'in talimatı doğrultusunda, planda yeşil alan olarak görülen yerlerde yeni park çalışmaları devam ediyor.

Başkan Çetin, son 5 yılda Çukurova'ya 112 yeni park kazandırdıklarını belirterek, “İlçemizde 208 park bulunuyor. Bunun yarıdan fazlasını, yani 112'sini 5 yılda hizmete açtık. Çukurova Adana'nın gözbebeğidir. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan bakımından Adana'nın en şanslı ilçesidir. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz” dedi.

Yeni dönemde, yeni parkların hizmete açılmasına ağırlık vereceklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Arkadaşlarıma talimat verdim. Planda yeşil alan görülen neresi varsa, park yapacağız. Bu parkların birçoğu da temalı park olacak. Parkları yapmak yetmiyor. Bu parkların bakımı ve temizliğine de büyük önem veriyoruz. Bu çalışmaları aksatmadan yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, Çukurova, çevreci, doğaya sahip çıkan bir belediyedir” şeklinde konuştu.