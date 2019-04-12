Başkan Çetin: "Projelerimizi çevreyi öngörerek hazırlıyoruz"

Adana'da bir özel kolejin öğrencileri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, çevre konulu söyleşi gerçekleştirdi. Çukurova Belediyesi'nin çevre ve gençlerle ilgili projelerini anlatan Başkan Çetin, “Çukurova Belediyesi olarak tüm projelerimizi çevreyi öngörerek hazırlıyoruz” dedi.

“Çevre Problemleri Farkındalığı ve Çözümleri” adlı proje kapsamında öğretmenleri Sladjana Radovanovic ve Esin Yılmaz nezaretinde gerçekleşen ziyarette gençler Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'le çevre üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

İngilizce yapılan söyleşide öğrenciler özellikle Çukurova Belediyesi'nin çevre ve doğa ve hayvanlarla ilgili çalışmalarını merak ederken, Başkan Soner Çetin, belediyenin her projesinde çevre öngörülerek hazırlandığını vurguladı.

"Yeşil alanları çoğalttık"

Çevre konusunda toplum duyarlılığının çok önemli olduğunu belirten Başkan Çetin, “Bu konuda ben gençlerimizin daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Toplum bilinci yükseltilmeli. Biz belediye olarak Çukurova'da yeşil alanların çoğaltılması noktasında önemli adımlar attık. İlçemizde 212 park bulunuyor. Bunların 108'ini son 5 yılda yapmışız. Bu parkların büyük bölümü de temalı park. Adana'yı temalı park kavramıyla biz tanıştırdık. Son olarak hizmete açtığımız Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nı ziyaret etmenizi öneririm” dedi.

Çukurova Belediyesi Çevre Müdürlüğü bünyesinde Çevre Okulu kurulduğunu ve bu konuda öğrencilere eğitim verildiğini belirten Çetin, çevreye sahip çıktıkları için gençleri kutladı.

Söyleşinin ardından Başkan Çetin ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler daha sonra belediyenin yanında bulunan Kurtuluş Parkı'na geçerek proje kapsamında çalışmalarını burada sürdürdüler. Öğrenciler Kurtuluş Parkı'nda önce piknik ve çevreyle ilgili canlandırma yaptılar, ardından da parkı temizlediler.