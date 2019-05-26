Başkan Çetin: "Türkiye için el ele vermeliyiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini ifade ederek, sorunları aşmak için tüm Türkiye'nin el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Her hafta aksatmadan gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantısında konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anlayış olarak birlik beraberlikten yana olduklarını belirtti. Başkan Çetin, "Ekonomik krizin derinleştiği bu günlerde el ele vermemiz gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Türkiye el ele vermeli. Gidecek başka bir yerimiz yok. Herkes Türkiye'yi yönetmek ister ama kimse enkaz devralmak istemez. İnanıyorum ki, tüm liderler ekonomik krizden büyük rahatsızlık duyuyordur. Bu tür durumlarda, herkesin el ele vermesi gerekiyor. Tabi, iktidarın da kendine çeki düzen vermesi gerekiyor” dedi.

Başkan Çetin, konuşmasını şöylü sürdürdü:

“Biz, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. İnsanlar arasında uçurum olmasın istiyoruz. Bir kesim saraylarda yaşarken, diğer insanların açlık sınırı altında yaşamasın istiyoruz. Üretim yapılmadığı zaman, ne işsizliği çözebilirsiniz, ne de ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Önceki günlerde bir açıklama yapıldı. Köprüden geçişlerinde yeterli rakama ulaşılamadığı için devlet 6 milyar lira ödemek zorunda kalmış. Öyleyse, o köprüye gerek yok. Yapmayın. Sadece betona yatırım yaptığınızda, gün gelir duvara toslarsınız. Tamam, köprü de lazım, yol da lazım ama hiç fabrika yapmadan betona yatırım yapılırsa bu hale düşeriz.”

Sosyal belediyecilik örneği

Çukurova Belediyesi olarak, kaynakları verimli kullandıklarını ve bundan dolayı başarılı olduklarını anlatan Başkan Soner Çetin, “Biz kısıtlı imkanları en iyi şekilde kullanıyor, planlı programlı işler yapıyoruz. Yoksa, belediyenin kapısına kilit vurulur. Ben iktidarın yerinde olsam, tüm liderleri aynı masa etrafında toplar, en iyi ekonomistleri yanıma alır ve soruna çözüm ararım. Ben Adana'yı temsil eden kurumlardan Danışma Kurulu oluşturdum ve yapacağımız her çalışmayı onlarla paylaşıyor, görüş ve önerilerini alıyorum. Her hafta sizin karşınıza çıkıyor ve hesap veriyorum” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, sosyal devlet ilkesinin öneminden bahsederken, Çukurova Belediyesi'nin “Hayır Çarşısı” ve “Gıda Bankası” uygulamalarının buna en güzel örnek olduğunu söyledi. Bu uygulamalara destek veren hayırseverlere teşekkür eden Başkan Çetin, Türk toplumunda dayanışma duygusunun yüksek olmasına vurgu yaptı. Çetin, “Dayanışma içinde olacağız, birbirimize sahip çıkacağız” dedi.

Türk halkının her zaman mağdurun yanında yer aldığını kaydeden Başkan Çetin, “Bir mağdur kişi var. Biz de o kişiye destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'la birlikte kendisine destek için İstanbul'a gittik. O kişi Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da da hepimizin mağdurun yanında olacağız. Hakkı elinden alınan hakkını yeniden alacaktır. Hak sahibine teslim edilecektir” dedi.

“Halk Günü”nde vatandaşların sorunlarını dinleyen ve anında çözüm bulunması için ilgili birim amirlerine talimatlar veren Soner Çetin'i, bir de sürprizle karşılaştı. Aşık Garip Mustafa “Halk Günü'ne gelerek, Başkan Çetin için yazdığı türküleri okudu. Aşık Garip Mustafa'nın Başkan Çetin'e bu jesti salonda alkışlarla karşılandı.