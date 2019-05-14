Başkan Çetin: “Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz”

Siyasi ayrım yapmadan hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Soner Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, “Sizden Çukurova'yı zıplatacak projeler bekliyoruz” ifadesini kullanarak, “Örgüt olarak her zaman yanınızdayız “mesajını verdi.

Başkan Soner Çetin de, yeni dönemin daha keyifli ve verimli geçeceğini söyleyerek, “Maksimum verimliliği sağlamak için akıllı dokunuşlar yapıyoruz. Çukurova Belediyesi emekçileri bizim yol arkadaşlarımızdır. Bir başarı varsa bu hepimizin ortak başarısıdır” diye konuştu.

Kapalı semt pazarı müjdesi

Yağmurlar başlamadan önce Yüzüncüyıl Mahallesi ile Adana Koop ve Mavi Bulvar'da kapalı semt pazarları kurmak için proje çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Ayağımızı gazdan çekmeden hizmete devam ediyoruz. Seçim döneminde hangi vaatte bulunduysak yerine getireceğiz. Vaatte bulunmadığımız hizmetler de yapacağız. Siyasi ayrım yapmadan hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ben CHP'li olmaktan gurur duyuyorum ama bir belediye başkanı hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşa eşit hizmet götürmelidir” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıktıklarını belirterek, 30 yıl sonra Büyükşehir Belediyesinin kazanıldığını, kendisinin de Türkiye'de oyunu en çok artıran belediye başkanı olduğunu hatırlattı ve “Demek ki doğru işler yapmışız ki bu başarılı sonuçları elde ettik” dedi.