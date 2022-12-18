Başkan Çetin: "Yargı baskı unsuru olmamalı"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getiren mahkeme kararının yüksek yargıdan döneceğine inanmak istediğini bildirdi. Demokrasilerde yargının baskı unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Çetin, “Umarım aklıselim galip gerecektir” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan ve cezanın yüksek yargı tarafından onanması halinde siyasi yasaklı duruma gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Halk Günü toplantısında vatandaşların sorun, öneri ve şikayetlerini dinlemeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, “Önemli gelişmelerin olduğu günler yaşıyoruz. Seçim yaklaştıkça bazı beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. Aslında yargıya intikal etmiş konularda yorum yapmak gibi bir yaklaşımım yok. Ama hiç hoş olmadı. İstanbul gibi önemli bir metropolde büyük bir farkla seçimi kazanmış başarılı bir belediye başkanımıza siyasi yasak getirilmesi akla olmadık şeyler getiriyor” dedi.

İstinafta ya da Yargıtay aşamasında bu kararın bozulması gerektiğine inandığını belirten Çetin, “Böyle bir ceza çıkması makul bir şey gibi gelmedi. Üst mahkemeler yanlış kararların düzeltilmesi için var. Normal koşullarda sürecin 1 buçuk 2 yılda sonuçlanması gerekiyor ama normal koşullarda mı sonuçlanacak jet hızıyla mı sonuçlandırılacak yaşayıp göreceğiz. İnsan hukuka inanmak istiyor” şeklinde konuştu.

İstanbul'da “Halk İdaresine Sahip Çıkıyor” konulu mitinge katıldığını hatırlatan Başkan Çetin, “Altılı Masanın tüm liderleri oradaydı. Herkes demokratik bir şekilde duygularını düşüncelerini ifade etti. Demokrasiyi içselleştirmiş toplumlarda yargı yoluyla baskı yapmak diye bir şey olmamalı. Bu tür şeyler yapanın aleyhine sonuçları oluyor. Umarım aklıselim galip gelir, bu yanlıştan dönülür” dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından mikrofonu vatandaşlara verdi ve onların öneri, talep ve şikayetlerini dinleyerek sorunların anında çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.