Başkan Çetin: "Yerel yönetimler muhtarlara destek olmalı"

Çukurova'nın bu konuda Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Soner Çetin, belediye ile muhtarların ilçedeki uyumlu çalışmasının üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Muhtarlarla aylık rutin toplantısını gerçekleştiren ve mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgileri alan Başkan Çetin, ne muhtarların ne de belediyenin hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan vatandaşlara en iyi hizmeti verme çabasında olduğunu belirtti.

Başkan Çetin, hem en iyi hizmeti verdiklerini hem de mahallelerde sorunları el birliği ile çözdüklerini ifade ederek, bunun uyumlu çalışma ile gerçekleştirildiğini söyledi.

“Siz değerli muhtarlarımızın bizim yanımızdaki değerini anlatmaya gerek yok” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Buradan yeniden bütün mesai arkadaşlarıma, müdürlerime talimat veriyorum; hizmetle ilgili muhtarlarımızın isteklerini anında yerine getirmeliler. Bu konuda bir sıkıntı yaşandığını sanmıyorum. Varsa bir sıkıntısı olan söyleyin anında yerine getirelim” dedi.

Başkan Çetin, günün her saati, haftanın her günü görevlerinin başında olduklarını ve ikinci görev döneminde daha çok çalıştıklarını anlattı. Muhtarların başarılı olmasının yerel yönetimlere bağlı olduğunu söyleyen Çetin, “Bizler de muhtarlarımızın başarılı olması için yanında olmalıyız. Yerel yönetimler muhtarların yanında olmalı. Çukurova ilçesi çok kıskanılıyor. Çukurova ilçemiz bu konuda Türkiye'ye örnek bir ilçedir. Bu da başarılı beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından mahalle muhtarları da sorun, öneri ve taleplerini dile getirdiler.