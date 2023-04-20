Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin, ülkenin son yıllarda sıkıntılı dönemlerden geçtiğini önce dünyayı olumsuz etkileyen pandeminin sıkıntıları büyüttüğünü bu yıl da Adana'yı da etkileyen deprem felaketinin hepimizi çok üzdüğünü belirtti.

Başkan Çetin “Zorluklar birlik ve beraberlikle dayanışma ile aşılır. Depremin yaralarını da birlik beraberlik ve dayanışma ile saracağız. Milletçe kutsal bir bayramı daha idrak etmekteyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu sevgi saygı ve hoşgörü duygularının daha fazla hissedildiği günlerdir. Türkiye hem ekonomik hem de siyasi açıdan zor günler geçiriyor. Dilerim Ramazan Bayramı herkesin birbirini kucakladığı, kimsenin kimseyi düşüncesinden, etnik kökeninden ve inancından dolayı ötekileştirmediği günlere vesile olur” dedi.

Bayramlarda hoşgörü ikliminin kendini gösterdiğini kaydeden Çetin, “Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizde sevgi ve saygı ortamının dalga dalga yayıldığı günlerin başlangıcı olsun. Toplumun her kesiminden insanlar birbirine güler yüzle yaklaşsın, sıkıntıları ve gerginlikleri üzerinden atsın. İnanıyorum ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacak ve gelecek bayramlar daha huzurlu bir şekilde kutlanacaktır. Bu duygularla tüm İslam Aleminin ve Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, mutlu, huzurlu, barış duyguları içinde bir bayram diliyorum”ifadelerini kullandı.