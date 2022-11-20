Başkan Çetin'den açılış teşekkürü

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 8'inci Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Açılışa coşkulu bir kitlenin katıldığını belirten Başkan Çetin, törende 23 projenin açılışını yaptıklarını, 14 projenin de temelini attıklarını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta yaptığı Halk Günü toplantısında yine Çukurovalılarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Toplantının başında açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, 8'inci Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

"İki değerli liderimiz Çukurova'mızı Adana'mızı şereflendirdi" ifadesini kullanan Başkan Çetin, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceğinde önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener toplu açılış ve temel atma törenimize katıldılar. Emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ağaç dalıyla gürler. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok coşkulu bir kitle vardı. Birbirinden değerli 23 projenin açılışını yaptık, 14 projenin temelini attık" dedi.

Başkan Soner Çetin, 9-10 ay sonra 9'uncu toplu açılış ve temel atma törenini yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Adana'nın geçmişte adliye olaylarıyla anıldığını ancak artık festivaller kenti haline geldiğini ve imajının değiştiğini vurgulayan Başkan Soner Çetin bunlara örnek olarak Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali ve Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali gibi etkinlikleri gösterdi.

Başkan Soner Çetin, olumsuz imajı ortadan kaldıran etkinliklerden birinin de Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali olduğunu belirterek, bu yıl festivalin 5'incisinin gerçekleştireceğini açıkladı. Festivalin 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağını kaydeden Başkan Çetin, tüm Adanalıları etkinlikleri takip etmeye çağırdı.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen sorun, talep ve önerileri değerlendirdi.