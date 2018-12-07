Başkan Çetin'den Çukurova Belediyesindeki saldırıyla ilgili açıklama

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyede yaşanan silahlı saldırıyla ilgili, "Saldırganın yolsuzluk söylentilerini 6 ay önce ben de duymuştum. Zabıta müdürümüz de en ufak bir şaibeye geçit vermemek için görev yerini değiştirmiş. Saldırının bu yüzden olup olmadığını henüz bilmiyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi binasında silahlı saldırıda yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan zabıta memurunu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Çetin, yaralanan zabıta memurunun ameliyattan çıkmak üzere olduğunu ve doktorlardan gelen bilgilerin umut verdiğini belirterek, “İnşallah kurtulacak ama 2 arkadaşımızı kaybettik. Zabıta müdürlüğü personeli, devlet memuru elinde silahla içeri giriyor. Zaten hepsi mesai arkadaşları. İlk önce Habil'i yaralıyor, sonra zabıta müdürümüz Cengiz Aydoğdu'nun odasına yöneliyor, onu ve odada bulunan Kenan arkadaşımızı vuruyor. Diyecek bir şey yok. Belediye ile ilgisi alakası olmayan bir konu. Bin 700 personel çalışıyor. Kimin akli dengesi yerinde ya da değil, bunalımda mı bunları bilmemiz mümkün değil. Bu tamamen şahsi bir mesele. Öyle dışarıdan bir saldırı yok. Halk günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte rahmetli Cengiz Bey ile tokalaştık. Meğer ki bu vedalaşmaymış. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten acımı tarif edemiyorum” ifadelerini kullandı.

"Yolsuzluk söylentileri 6 ay önce kulağıma gelmişti”

Başkan Çetin, Ahmet Altuğ'un 6 ay önce yolsuzluk iddiasıyla görev yerinin değiştirildiği ve silahlı saldırıyı da bu sebepten işlediği söylentilerine ilişkin, “Ben de 5-6 ay önce benim de böylesi bir şey kulağıma geldi. Zabıta müdürümüz çok düzgün ve dürüst bir insandı. En ufak bir şaibe ve söylentiye geçit vermeyecek kadar devlet terbiyesi almış biriydi. Böylesi bir şey duyunca da hemen görev yerini değiştirmiş. Saldırgan da ‘Yeni görev yerime gidiş gelişim zor oluyor, bina içinde bir görev verin' deyince, Yapı Kontrol Müdürlüğünde göreve başlatılmış. Neden özellikle bugünü seçmiş, onu da bilemiyoruz” cevabını verdi.

Saldırıdan sonra Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Sönmez'in son durumuyla ilgili de bilgiler veren Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Sönmez'in karaciğerinde ciddi bir yaralanma olduğunu ancak ameliyatın iyi geçtiğini belirtti. Daş, Sönmez'in hayati tehlikesi göz önünde bulundurularak gözlem altında tutulacağını sözlerine ekledi.