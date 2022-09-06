Başkan Çetin'den genç çifte sürpriz

Çetin, “Soner abi bizim de nikahımızı kıyar mısın diye bir mesaj aldım. Onları kırmak, nikahlarını kıymaktan zordu” dedi.

Bir süre önce Mehmet Atik ile Melisa Cemre Durgut çifti evlenmek için Çukurova Belediyesine başvurdu. Nikah günlerini alan ve heyecanla beklemeye başlayan Mehmet Atik, eşine bir sürpriz yapmak istedi. Sosyal medyadan Başkan Soner Çetin'e mesaj atan genç damat, “Soner abi, sizi tanımıyoruz ama bizim de nikahımızı kıyar mısınız, eşime sürpriz yapmak istiyorum” yazılı bir mesaj gönderdi. Nikah günü gelip çattığında kendileri nikah masasında, çok sayıdaki davetli de salondaki yerlerini aldı. Heyecanla evlilik akitlerini gerçekleştirecekleri anı beklemeye başlayan genç çift, nikah memurunu karşılarında beklerken, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'i cübbeyle salonda görünce şaşkına döndü.

Damat Mehmet Atik'in mesajına kayıtsız kalmayarak, işlerine ara verip salona gelen Belediye Başkanı Soner Çetin'i karşılarında gören çift ve davetliler, hoş sürpriz karşısında şok ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Sevinçleri ikiye katlanan Mehmet Atik ve Melisa Cemre Durgut'un ikinci dileklerini yerine getirip nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Soner Çetin, eşine sürpriz yapmak isteyen damadın elini sıkarak “Mehmet Atik kardeşimiz bana sosyal medyadan mesaj attı. Eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Biz de işlerimize kısa bir ara verip, bu anlamlı ve güzel isteği yerine getirmek istedik. Bu genç çifti kırmak, nikahlarını kıymaktan zordu. Mutluluklar diliyorum” dedi.

Genç damat Mehmet Atik ise başkan Soner Çetin'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, şaşkınlık yaşadığını fakat mesajlarına cevap veren Başkan Soner Çetin'in mutluluklarına mutluluk kattığını belirterek, “Başkanımızı tanımıyoruz, ama yine de şansımı denemek istedim. Eşime ve aileme sürpriz yapmak için mesaj atmıştım. Nikahımızı kıymasını rica ettim. Fakat şimdi benim için de sürpriz oldu. Şaşkınız ama mutluluğumuz ikiye katlandı. Umarım ailemize şans getirir” ifadelerini kullandı.