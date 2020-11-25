Başkan Çetin'den öğretmenine vefa

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Öğretmenler Günü'nde Adana Anadolu Lisesi'nin eski müdürü Mustafa Sofu'yu ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpen ve çiçek vererek Öğretmenler Gününü kutlayan Başkan Soner Çetin, “Sizlerin hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde yine geleneği bozmadı ve öğretmenini ziyaret ederek gönlünü aldı.

32 yıl görev yaptığı Adana Anadolu Lisesi'nin efsanevi müdürü olarak anılan Mustafa Sofu'yu evinde ziyaret eden Başkan Soner Çetin, öğretmeninin elini öptü, çiçek verdi ve Öğretmenler Gününü kutladı.

Aynı okuldan mezun olan İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ile Mustafa Sofu'yu ziyaret eden Başkan Çetin, “Hayatımızın en güzel yıllarının geçtiği Adana Anadolu Lisesi'nin efsanevi müdürü Mustafa Sofu hocamızın bizler üzerinde çok emeği var. Tüm öğretmenlerimiz gibi kendisinin de hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Okul anıları üzerine güzel sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Soner Çetin, Mustafa Sofu'ya sağlık ve esenlik diledi.