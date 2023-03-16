Başkan Doğan: “Yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü”

Doğan, yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık Adana ilimizi de vurdu. 13 Mart Pazartesi başlayan ve 4 gündür devam eden yağmur çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Buğdaylara gübre atıldı, mısırlar ekildi. Toprakta istenen nem olmayınca mısırlar sıkıntılıydı. Bazı yerlerde yağmur duasına da çıkıldı. Yağmur yağmasaydı ayçiçeği ve pamuk ekimi yapılamayabilirdi. Özellikle kıraç bölgelerde buğdayda verim kaybı yaşanma durumu olabilir'' dedi. Şimdilik bütün ürünlerin suya doyduğunu belirten Doğan, "Şu an için iyi giden havanın, bundan sonraki seyri önemli. Bundan sonraki süreçte aralıklı yağacak yağmur üreticilerimizi sevindirecek, ürünlere bereket getirecektir" diye konuştu.

Doğan, "Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda kuraklık, dünya gündeminin neredeyse ilk sıralarında yer alıyor. Kuraklığın etkilerinin her geçen gün kendini hissettirdiği ülkemizde de sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim için acilen önlemler alınmalı. Her ne kadar şu anda yağmur ürünleri suya doyurduysa da önümüzdeki sene için bir planlama yapılması gerekiyor” dedi.