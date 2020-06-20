Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Sınavın yapıldığı okulları tek tek ziyaret eden Başkan Erdem vatandaşlara Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü'nün ürettiği maskeleri ve kalem setlerini armağan etti.

Sınavdan 3 gün önce Ceyhan Belediyesi tarafından dezenfekte edilen ve giriş çıkışa kapatılan okullarda bugün LGS heyecanı yaşandı. Başkan Erdem ailelerin sınav heyecanına ortak olurken okul önlerinde bekleyen velilere sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunmayı da ihmal etmedi.

"Çocukların Sağlığı ve Huzuru Bütün Sınavlardan Önemlidir"

Öğrenci velileri ile birlikte öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sınav endişesi yaşayan ailelerle de sohbet etti. Erdem, "Sınavlar çocuklarımız için büyük bir stres kaynağı iken bu yıl bir de pandemi sürecinde sınav hazırlığı yapmak zorunda kaldılar. Bugün de olağanüstü şartlarda sınava giriyorlar. Hiçbir sınav onların sağlığından ve huzurundan daha önemli olamaz. Elbette bu süreçten olumsuz etkilenen çocuklarımızda olacaktır. Biz büyükler olarak onlara her türlü sınav sonucundan daha kıymetli olduklarını hatırlatmalıyız. Tüm yavrularımıza sağlıklı,huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.