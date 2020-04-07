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Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz”

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, meclis üyelerine teşekkür mesajı yayınlayarak, "Ceyhan’ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, meclis üyelerine teşekkür mesajı yayınlayarak, "Ceyhan'ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi.


Başkan Erdem mesajında birlik, beraberlik ve hoşgörüye yer verdi. Erdem, "Beni bu göreve layık gören ve adaylığım konusunda bana destek veren Millet İttifakı'nın tüm meclis üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nın değerli üyeleri sadece adaylık sürecinde değil seçim sürecinde de dimdik arkamda durmuşlardır. Bu da gösteriyor ki dün olduğu gibi bugün de Millet İttifakı onurlu bir duruş sergilemiş ve baskılara boyun eğmemiştir. Bundan dolayı tüm Millet İttifakı meclis üyelerine tekrar teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimin bilmesini isterim ki bizler biriz ve beraberiz. Ceyhan'ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi.

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