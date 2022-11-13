Başkan Erdem: "Ceyhan önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyuracak"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tarım ve sanayide, enerjide, kültür turizminde, hizmet sektöründe öne çıkan Ceyhan'ın önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyuracağını söyledi.

Başkan Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'yi ağırladı, vatandaşlar için sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunma gayretinde olduklarını vurguladı.

Ceyhan'ın gerek Adana gerekse Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Tarım ve sanayide, enerjide, kültür turizminde, hizmet sektöründe öne çıkan ilçemiz önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyuracak” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la uyumlu ve yüksek bir çalışma temposuyla Ceyhan'ın daha yaşanabilir ve modern bir kimliğe bürünmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Erdem, “İstanbul'da milyonlarca insanın tercihiyle belediye başkanı seçilen Ekrem Başkan'ın Adana'da kadın belediye başkanı olarak bizleri ziyaret etmesi gurur verici. Belediyemize ve Ceyhan halkımıza desteklerini açıklayan Başkan İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kendisini Ceyhan'da ağırlamaktan onur duyduk. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Yine bekleriz” diye konuştu.