Başkan Erdem: "Ceyhan'da asfaltsız yol kalmayacak"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan'da asfaltsız yol ve alt yapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak" dedi.

Küçük Kırım Mahallesindeki alt yapı çalışmaları biten sokaklarda asfalt çalışması yapan Ceyhan Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Küçükkırım Mahallesi 524 Sokak'ta asfalt çalışmalarına başladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yıllardır ihmal edilmiş mahallerinin sorunlarının giderilmesi için dezavantajlı mahallelere hizmet önceliği tanımaya özen gösterdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışmalarını tamamladı. Biz de Küçükkırım mahallemizdeki asfalt çalışmasına devam ediyoruz. 524 Sokaktaki çalışmamıza bugün başladık. Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi Ceyhan'da asfaltsız yol ve alt yapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.