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Başkan Erdem, ekibi ile birlikte mezarlığı temizledi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ramazan Bayramı öncesinde ekibi ile birlikte Ceyhan Asri Mezarlığı’nı temizledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ramazan Bayramı öncesinde ekibi ile birlikte Ceyhan Asri Mezarlığı'nı temizledi.


Başkan Erdem; belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve personelleri ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek ve bayram tatili boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyecek olan merhum yakınları için Ceyhan Asri Mezarlığı'nda temizlik yaptı.


Eline çöp poşetini alarak ekibi ile birlikte bütün mezarları tek tek temizleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “ Bayramlarda mezarları ziyaret etmek, mezarların bakımını yapmak bizim geleneğimiz. Mezarlıklar aynı zamanda vatandaşlarımızın manevi bir huzur yaşadığı, nefes aldığı önemli yeşil alanlar. İlçemizde yaşayan herkesin ziyaret ettiği mezarlıkların temizliği hem çevre bilinci hem de geleneklerimiz açısından büyük önem arz ediyor. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için yakınlarını ziyarete gelemeyecek vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Biz onların yerine mezarlığımızı temizledik. Olağanüstü haller nedeniyle bayramlarımızı alışık olduğumuz şekilde kutlayamayacak olsak da herke hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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