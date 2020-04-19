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Başkan Erdem ev ev dolaşarak yardım kolisi dağıtıyor

Ceyhan Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal yardımlarını yoğunlaştırdı.


Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana 0850 305 01 53 numaralı çağrı merkezini arayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Derman ekiplerine zaman zaman Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'de eşlik ediyor.


Başkan Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların evlerini tek tek ziyaret ederek yardım kolisi dağıttı.

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