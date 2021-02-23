İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erdem korona aşısı oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Covid -19 aşı sırası gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek aşısını oldu. Başkan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.


Korona belasından kurtulmanın tek yolunun tedbirler ve aşıdan geçtiğini ifade eden Başkan Erdem, “Dünyayı etkisi altına alan bu beladan kurtulmak için Sağlık Bakanlığımızın aşı takvimine uyarak sıranız geldiğinde aşınızı vurulmanızı tavsiye ediyorum. Bu vesileyle büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.