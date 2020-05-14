Başkan Erdem maske dağıttı

Başkan Erdem, Bota Mahallesinde de maske dağıtıp vatandaşlara salgın riskini hatırlattı. Korona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'tan bu yana ilçede yoğun bir dezenfeksiyon çalışması sürdüren Ceyhan Belediyesi işlek caddelere yerleştirilen dezenfeksiyon tünelleri ve vatandaşlara dağıtılan dezenfektan ve maske dağıtımı ile virüsle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapan ekiplerin çalışmalarına eşlik eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük vatandaşlara maske dağıtarak kişisel önlemler hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Erdem, "Ekiplerimizin özveri ile yaptığı çalışmalar ve vatandaşımızın aldığı kişisel önlemler ile çok şükür ki kötü Ceyhan'da korkulan olmadı. Tüm dünyanın yaşadığı bu zor sürecin büyük bir bölümünü birlik ve beraberlik içinde atlattık. Biz caddelerimizi özel solüsyonlarla yıkamaya, iş yerlerini dezenfekte etmeye ve vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da kişisel önlemlerine devam etmesi bu süreci tamamen atlatıp normale dönebilmemiz için hayati önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.