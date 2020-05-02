İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erdem, yağmur altında sokak hayvanlarını besledi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağanak yağmur altında sokak hayvanlarını kendi elleri ile besledi.


İlçenin muhtelif yerlerinde özellikle korona virüs salgınından sonra sokaklarda yalnız kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besleyen Başkan Hülya Erdem, vatandaşlara seslenerek bir mama kampanyası başlattığını duyurdu.



Sokak hayvanları için mama kampanyası başlattı


Belediye olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan halkını sokak hayvanları için destek vermeye çağırdı. Başkan Hülya Erdem; "Biz herkesin belediyesiyiz. Patili dostlarımızı korona virüs salgını süresince de sokaklarda yalnız bırakmıyoruz. Belediye olarak sadece barınağımızdaki hayvanlarımızı değil sokak hayvanlarını da doyurmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da onların beslenmesine destek verebilecekleri bir kampanya başlattık. Mama kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız aldıkları mamaları belediye binamıza teslim edebilirler. Onları yalnız bırakmayalım. Bu dünya hepimizin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.