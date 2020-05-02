Başkan Erdem, yağmur altında sokak hayvanlarını besledi

İlçenin muhtelif yerlerinde özellikle korona virüs salgınından sonra sokaklarda yalnız kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besleyen Başkan Hülya Erdem, vatandaşlara seslenerek bir mama kampanyası başlattığını duyurdu.

Sokak hayvanları için mama kampanyası başlattı

Belediye olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan halkını sokak hayvanları için destek vermeye çağırdı. Başkan Hülya Erdem; "Biz herkesin belediyesiyiz. Patili dostlarımızı korona virüs salgını süresince de sokaklarda yalnız bırakmıyoruz. Belediye olarak sadece barınağımızdaki hayvanlarımızı değil sokak hayvanlarını da doyurmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da onların beslenmesine destek verebilecekleri bir kampanya başlattık. Mama kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız aldıkları mamaları belediye binamıza teslim edebilirler. Onları yalnız bırakmayalım. Bu dünya hepimizin" ifadelerini kullandı.