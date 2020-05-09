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Başkan Erdem'den Anneler Günü jesti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Anneler Günü dolayısıyla Ceyhan’da kurulan semt pazarlarında Ceyhanlı annelere çiçek hediye etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Anneler Günü dolayısıyla Ceyhan'da kurulan semt pazarlarında Ceyhanlı annelere çiçek hediye etti.


Korona virüs nedeniyle İstiklal Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi'nde denetimli olarak kurulan semt pazarlarını ellerinde çiçekle ziyaret eden Başkan Erdem, Ceyhanlı annelere çiçek ve dezenfektan hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.



“Anne Mutlu İse Yarınlar Umutludur”


Pazar yerlerinde Ceyhanlı kadınlara çiçek vererek tek tek sohbet eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “Karşılıksız emek ve sınırsız şefkat ile bizi büyüten annelerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, mutlu, güvenli ve kaygılardan uzak bir hayat sürmeleri, şüphesiz yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için de vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Anne mutlu ise çocuklar mutludur, yarınlar umutludur. Fedakarlıklılarıyla hayatlarımızı güzelleştiren hemcinslerimin haklarını kutlamalarla, hediyelerle ödeyebilmemiz mümkün değildir ancak yüzlerinde küçük bir tebessüm yaratabilirsek ne mutlu bize. Anneler günü vesilesi ile Ceyhan'ın yüreği güzel, yiğit kadınlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Yarınlar sizinle daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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