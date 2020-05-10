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Başkan Erdem'den annelere kreş müjdesi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Burhaniye Mahallesindeki semt kreşinin yapımı tamamlandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Burhaniye Mahallesindeki semt kreşinin yapımı tamamlandı.


Ceyhan Belediyesi "Ceyhan'ın Çocukları Emin Ellerde" sloganıyla Başkan Kadir Aydar döneminde başladığı kreş inşaatlarını kısa bir süre içinde tamamladı. Burhaniye Mahallesindeki semt kreşinin bittiğinin müjdesini, tamamlanan kreş binasında bir video ile annelere duyuran Başkan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kreşleri Ceyhan'ın annelerine armağan etti.


Başkan Erdem mesajında, "Canının parçasını bırakıp işe gitmenin bir anneye neler hissettirdiğini biliyorum. Çocuğunuzun güvenliği, eğitimi, geleceği için yaşadığınız endişeleri anlıyorum. İşte bu nedenle önce çocuk, önce anne diyerek kreşler yapıyoruz. Burhaniye Mahallesi kreşimiz size armağanımızdır. Anneler gününüz kutlu olsun. Çocuklarınız emin ellerde" ifadelerini kullandı.

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